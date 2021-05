Le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs à l'ouverture 05/05/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 05/05/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6229 PTS

La bourse de Paris a connu une séance agitée hier, avec à l'heure du déjeuner, une dépêche évoquant le viol de l'espace aérien taïwanais par un avion de chasse chinois. Les propos de Janet Yellen et de Robert Kaplan ont également jeté le froid, ces derniers indiquant qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire en raison des en raison de dépenses budgétaires et des anticipations de croissance qui progressent.

Après avoir inscrit un nouveau record annuel à 6355 points, le CAC40 a rapidement décroché pour finalement clôturer en baisse de 0.89% à 6251 points, plombé aussi par la mauvaise orientation de Wall Street et des valeurs technologiques.



Les indices américains ont néanmoins réduit un peu leurs pertes en deuxième partie de séance, le Dow Jones a grapillé 0.06% à 34133 points, le S&P500 a perdu 0.67% à 4164 points et le Nasdaq100 a reculé de 1.85%.



Ce matin, le marché parisien devrait ainsi reprendre son souffle, comme le laissent envisager les contrats Futures en hausse de 0.6%.

En données horaires, le CAC40 montre quelques signes de fébrilité. On maintiendra un biais vendeur sous les 6300 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures mais seul l'enfoncement des 6229 points libèrerait un nouveau potentiel baissier en direction des 6180 points voire 6150 points par extension.

