Le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs à l'ouverture 24/11/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 24/11/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7112 PTS

Objectif de cours : 7000 PTS

La bourse de Paris a fait preuve de nervosité hier, rattrapée par les risques de résurgence de la crise sanitaire et les anticipations d'une remontée des taux aux Etats-Unis dès juin 2022. La séance a été très volatile, avec plus de 100 points d'amplitude. Le CAC40 a dans un premier temps tutoyé les 7000 points, avant de repasser brièvement dans le vert peu en début d'après midi, pour finalement terminé en repli de 0.85% à 7044 points.

Les opérateurs ont ainsi relégué au second plan des indicateurs d'activité de bonne facture. Les indices Flash PMI manufacturier et services ont dépassé les attentes en zone euro, ressortant respectivement à 58.6 et 56.6. Aux Etats-Unis, l'indice Flash PMI manufacturier était globalement dans le consensus (-59.1) mais l'indice Flash PMI services a déç (57 contre 58.7 le mois dernier).



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, faisant preuve de résilience. Le S&P500 a gagné 0.17% à 4690 points, le Dow Jones 0.55% à 35813 points mais le Nasdaq100 a perdu 0.45%.



Dans l'attente d'une batterie de statistiques aux Etats-Unis et de l'IFO en Allemagne à 10h, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.5%. En données horaires, comme évoqué hier, on maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 7112 points dans une logique de prudence, avec de nouveau les 7000 points en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.