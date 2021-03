Le CAC40 devrait reprendre son souffle 31/03/2021 | 08:03 Laurent Polsinelli 31/03/2021 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Dans le sillage de la hausse des rendements obligataires, les valeurs financières ont soutenu la tendance hier en Europe, permettant au CAC40 de terminer en forte hausse de 1.21% à 6088 points.

Unibail a gagné 4.06%, Société Générale 3.96% et BNP Paribas 3.85%. A l'opposé, Cap Gemini et Engie ont perdu 1%.



Au terme d'une séance volatile, les indices américains ont finalement clôturé dans le rouge avec les taux. Le Dow Jones a cédé 0.31% à 33067 points, le S&P500 a perdu 0.32% à 3959 points et le Nasdaq100 0.53%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre son souffle ce matin, comme le laissent envisager les contrats Futures en baisse de 0.25%.



En données horaires, la tendance reste clairement haussière au-dessus des 6030 points. Les plus hauts de 2020 situés vers 6111 points restent en ligne de mire et seul un retour sous les 6030 points mettrait à mal ce scénario.

