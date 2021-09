Le CAC40 devrait reprendre son souffle 21/09/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 21/09/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6400 PTS/ 6471 PTS

La bourse de Paris a terminé en forte baisse de 1.74% à 6455 points hier, les opérateurs ayant connu un brusque retour de l'aversion au risque face à un éventuel effet domino avec la faillite potentiel du géant immobilier chinois Evergrande.

L'indice CAC40 a toutefois profité de quelques achats à bon compte en deuxième partie de séance, après un plus bas à 6389 points, avant l'ouverture de Wall Street.

Sur le front des valeurs, Safran a gagné 2.26%, bénéficiant comme les autres valeurs du tourisme et de l'aéronautique, de la réouverture des Etats-Unis aux voyageurs. Vinci s'est adjugé 0.74% et Thalès 0.67%.

ArcelorMittal a signé la plus forte baisse (-8.03%), suivie par Société Générale (-5.7%) et Stellantis (-5.2%). Même scénario qu'en Europe, les indices américains ont clôturé en nette baisse, réduisant légèrement leurs pertes en fin de journée. Le Dow Jones a perdu 1.78% à 33970 points, le S&P500 a reculé de 1.7% à 4357 points et le Nasdaq100 de 2.1%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.1%.

Techniquement, la configuration demeure clairement baissière en données horaires sous les 6550 points. La zone des 6400 points a pour le moment suscité une réaction positive mais il faudra attendre le débordement des 6471 points, pour espérer une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 6550 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.