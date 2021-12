Le CAC40 devrait reprendre son souffle 08/12/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 08/12/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les nouvelles rassurantes au sujet du variant Omicron, lequel semble contagieux mais moins dangereux qu'anticipé, ont entretenu l'appétit pour le risque des opérateurs, permettant au CAC40 de clôturer en forte hausse de 2.91% à 7065 points hier.

Kering et STM ont bondi de 5.7%, ArcelorMittal s'est adjugée 5.3%, LVMH 5.1% et Air Liquide 4.4% tandis que Carrefour a perdu 0.5% et Danone 0.4%.



Du côté des statistiques, l'indice Zew allemand ressort à 29.9 et le PIB était conforme aux attentes en zone euro à +2.2%. Outre-Atlantique, la productivité recule de 5.2% et la balance commerciale a fait état d'un déficit de 67.1B (-81.4B le mois dernier).



Portés notamment par le compartiment des technologiques, le Nasdaq100 s'est envolé de 3.03%, le S&P500 a gagné 2.07% à 4686 points et le Dow Jones 1.4% à 35719 points.



Aujourd'hui, le marché parisien pourrait néanmoins marquer une pause, les contrats Futures se maintenant autour de l'équilibre.

En données horaires, la dynamique reste haussière au-dessus des 6934 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures, voire au-dessus des 6983 points en intraday. Les 7075 points restent en ligne de mire, dernier rempart avant les records de novembre.

