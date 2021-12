Le CAC40 devrait reprendre son souffle 29/12/2021 | 08:04 Laurent Polsinelli 29/12/2021 | 08:04 Envoyer par e-mail :

Tandis que les craintes sanitaires semblent s'apaiser à l'approche de la fin d'année, le CAC40 s'est octroyé le luxe d'enregistrer un nouveau record en clôture (+0.57% à 7181 points), après un plus haut absolu à 7187 points.

Sur le front des valeurs, Veolia a engrangé 2.74%, Engie 1.58%, Carrefour 1.08% et Airbus 0.96% alors qu'Unibail cède 0.47% et Renault 0.41%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le S&P500 a clôturé en baisse de 0.1% à 4786 points, après un nouveau record en séance. Le Nasdaq100 a également perdu 0.48% mais le Dow Jones résiste, avec un gain de 0.26% à 36398 points. Dans l'attente de quelques statistiques américaines, le marché parisien devrait ainsi marquer une pause, avec un repli initial de 0.1%.

En données horaires, la dynamique restera haussière tant que l'indice demeure au-dessus des 7138 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Au-dessus de cette zone de cours, les 7200/7250 points constituent les principaux objectifs haussiers.

Sous les 7138 points, on pourra au contraire s'attendre à quelques prises de bénéfices en direction des 7100/7065 points.

