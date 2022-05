Le CAC40 devrait reprendre son souffle

A l'issue d'une séance agitée, la bourse de Paris a clôturé à quelques encablures de ses plus bas du jour, en forte baisse de 1.66% à 6253 points, alourdie par de mauvaises statistiques, le décrochage des valeurs technologiques américaines et les craintes de récession.

Les indices PMI manufacturier et services sont ressortis sous les attentes aux Etats-Unis, à respectivement 57.5 et 53.5 (contre 59.2 et 55.6 le mois dernier), l'indice manufacturier de Richmond tombe à -9 (14 précédemment) et les ventes de logements neufs reculent à 591K (709K le mois dernier).



Parmi les composantes du CAC40, peu de valeurs surnagent. Orange s'adjuge 1.01%, Bouygues 0.37%, Thalès 0.3% et Eurofins 0.14%. A l'opposé, Publicis a perdu 7.42%, Safran 4.2% et Airbus 4.14%.

Outre-Atlantique, les indices américains ont connu un trou d'air en début de journée, dans le sillage des poids lourds de la cote et de Snap (-43.08%), avant de réduire leurs pertes. Le Dow Jones a terminé en timide hausse de 0.15% à 31928 points, le S&P500 a cédé 0.81% à 3941 points et le Nasdaq100 2.2%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs à l'ouverture, comme en témoignent les contrats Futures en hausse de 0.9%.

En données horaires, la consolidation horizontale se poursuit. On continuera de suivre de près la sortie des 6196/6377 points pour renouer avec une dynamique affirmée.