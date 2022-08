Le CAC40 devrait reprendre son souffle 30/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 30/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après avoir perdu 3.4% sur la dernière séquence hebdomadaire, avec les craintes d'une poursuite de la remontée brutale des taux d'intérêt par les banquiers centraux, le CAC40 a de nouveau débuté la semaine en territoire négatif. Jerome Powell avait jeté le froid vendredi dernier, à l'occasion du symposium de Jackson Hole, en indiquant que la Fed comptait utiliser vigoureusement tous ses outils pour combattre l'inflation, même si cela pourrait freiner de manière durable la croissance américaine.

Après un plus bas à 6153 points en début de journée, l'indice parisien a toutefois réduit ses pertes et terminé en baisse de 0.83% à 6222 points.



Les indices américains ont eux aussi réduit leurs pertes initiales, dans l'attente d'une série d'indicateurs et du rapport mensuel sur l'emploi vendredi..

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.57% à 32098 points, le S&P500 a perdu 0.67% à 4030 points et le Nasdaq100 0.96%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins reprendre quelques couleurs à l'ouverture, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.5%.

En données horaires, la dynamique reste baissière sous les 6252 points, borne basse d'un gap laissé ouvert hier. Le débordement de ce niveau serait néanmoins de bon augure pour l'amorce d'une reprise technique avec les 6320 points comme premier objectif.

