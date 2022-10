Le CAC40 devrait reprendre son souffle 05/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 05/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Un vent d'euphorie a soufflé sur les places financières hier, avec la détente du marché obligataire, les opérateurs nourrissant par ailleurs l'espoir que les banques centrales vont ralentir le rythme de leurs hausses de taux, après des indicateurs mettant en évidence une dégradation de l'activité économique.

L'indice CAC40 a fortement rebondi hier et terminé en hausse de 4.24% à 6039 points, avec toutes ses composantes dans le vert.



Axa s'est envolée de 7.13%, Alstom de 7.1%, Essilor de 6.96%. LVMH a gagné 6.38%, Schneider Electric 6.31% et Airbus 6.15%.



Les indices américains ont également terminé en forte hausse pour la second séance d'affilée, avec le secteur de l'énergie en tête alors que les membres de l'OPEP+ devraient annoncer aujourd'hui une réduction de la production pétrolières pour soutenir les prix.

Le Dow Jones a clôturé en forte hausse de 2.8% à 30316 points, le S&P500 s'est adjugé 3.06% à 3790 points et le Nasdaq100 3.14%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre son souffle et ouvrir en baisse de 0.3%.

L'actualité sera marquée par les indices PMI services en zone euro et aux Etats-Unis, l'enquête ADP qui devrait faire état de 200K créations d'emplois dans le secteur privé ainsi que les stocks pétroliers.



En données horaires, la tendance est haussière au-dessus des 5852 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, voire au-dessus des 5950 points en intraday. Il faudra désormais déborder les 6040 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6118/6143 points.











