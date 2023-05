La bourse de Paris a connu hier sa pire séance depuis fin mars, pénalisée par les craintes de récession, la perspective d'un nouveau relèvement des taux directeurs des deux côtés de l'Atlantique et le retour des inquiétudes sur le secteur bancaire après l'effondrement de First Republic au cours du week-end.

Le CAC40 a ainsi terminé en forte baisse de 1.45% à 7383 points.



Du côté des valeurs, STM a gagné 1.53%, Pernod Ricard 0.96% et Téléperformance 0.72% tandis que Total a perdu 5.07%, Vinci 3.08%, Unibail 2.93%, Kering 2.92% et Sanofi 2.83%.



Les indices américains ont également terminé en nette baisse alors que les banques régionales ont chuté. Le Dow Jones a perdu 1.08% à 33684 points, le S&P500 a cédé 1.16% à 4119 points et le Nasdaq100 0.89%.

Le CAC40 devrait néanmoins reprendre quelques couleurs ce matin, les contrats Futures suggérant une hausse initiale de 0.4%.

Avant la décision de la Fed ce soir à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30, la séance sera animée par le taux de chômage en zone euro à 11h puis l'enquête ADP à 14h12 (consensus 148K), l'indice Final PMI services à 15h45, l'ISM services à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



En données horaires, la tendance reste baissière sous les 7445 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 heures. La zone des 7370 points évoquée dernièrement devra contenir la pression vendeuse sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7340/7300 points.