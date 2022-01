Le CAC40 digère la Fed et l'emploi US 10/01/2022 | 08:02 Laurent Polsinelli 10/01/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Après avoir pâti en milieu de semaine du ton moins accommodant de la Réserve Fédérale, laquelle envisage notamment de relever ses taux plus tôt que prévu, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.42% à 7219 points vendredi dernier. Les opérateurs ont réagi négative au rapport mensuel sur l'emploi américain qui s'est avéré contrasté.

Le taux de chômage chute à 3.9% (4.2% précédemment), mais avec seulement 199K créations d'emplois non agricoles (contre 426K attendues). Le salaire horaire remonte par ailleurs à 0.6% (0.4% précédemment).

L'inflation reste également importante en zone euro, à l'image de l'indice CPI, ressorti en hausse de 5%.



Pénalisés une fois de plus par les valeurs technologiques, les indices américains ont eux aussi clôturé dans le rouge. Le Dow Jones a perdu 0.01% à 36231 points, le S&P500 a cédé 0.41% à 4677 points et le Nasdaq100 1.1%.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre quelques couleurs dans les premiers échanges, les contrats Futures affichant une hausse de 0.3%.

En données horaires, la dynamique demeure baissière sous les 7266 points, zone de convergence avec les moyennes mobiles à 20 et 50 heures. A court terme, on attendra la sortie des 7178/7266 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Palmarès CAC 40 CAPGEMINI SE 200.5 3.11% KERING 709.6 2.23% STMICROELECTRONICS N.V. 43.37 2.22% HERMÈS INTERNATIONAL 1402 2.04% DASSAULT SYSTÈMES SE 47.475 1.92% RENAULT 33.895 -0.38% SAFRAN 111.9 -0.66% THALES 78.22 -0.71%