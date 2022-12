Le CAC40 digère les annonces des banques centrales

A la veille des quatre sorcières, les places financières ont nette décroché alors que la Fed, la BNS, la banque d'Angleterre et la BCE ont à l'unisson relevé de 50 points de base leur taux directeur pour juguler l'inflation.

Après le discours plus Hawkish de Jerome Powell, Christine Lagarde a également jeté le froid en relevant ses prévisions d'inflation pour 2022 à 6.2% et en abaissant ses prévisions de croissance de 0.9% à 0.5%, avec un probable passage en récession au premier semestre. Comme pour la Fed, le taux terminal de la BCE se situera au-delà des anticipations du marché, vers 3.5% (contre 3% attendu).

La banque centrale européenne devrait ainsi relever ses taux de 50 points de base pendant un certain temps.

L'indice CAC40 a ainsi terminé en forte baisse de 3.09% à 6522 points.

Du côté des valeurs, Carrefour s'est distinguée, avec un gain de 1.35%. A l'opposé, Worldline décroche de 6.77%, Kering cède 5.57%, Hermès 5.01%, STM 4.88% et Essilor 4.87%.



Les indices américains ont également subi de lourds dégagements, à l'image du Nasdaq100 qui a perdu 3.37%. Le S&P500 s'est replié de 2.49% à 3895 points et le Dow Jones a cédé 2.25%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre son souffle et ouvrir en légère hausse de 0.2%.

En données horaires, la dynamique est désormais baissière sous les 6616 points. Le seuil des 6500 points devra contenir la pression vendeuse sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6447 points puis 6400/6380 points.