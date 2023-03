Le CAC40 digère les déboires des banques américaines 13/03/2023 | 08:01 Laurent Polsinelli 13/03/2023 | 08:01 Envoyer par e-mail :

En dépit d'un rapport mensuel sur l'emploi mitigé vendredi aux Etats-Unis (taux de chômage en hausse à 3.6%, avec 311K créations d'emplois et un salaire horaire qui progresse de seulement 0.2%), la bourse de Paris a terminé en nette baisse de 1.3% à 7220 points, ébranlée par la faillite de la banque américaine SVB.



Du côté des valeurs, Eurofins a gagné 2.79%, Carrefour 1.43%, Thalès 0.53% tandis que Société Générale a perdu 4.49%, BNP Paribas 3.82%, Legrand 3.69%, Schneider Electric 3.35% et ArcelorMittal 3.13%.



Wall Street a également clôturé en nette baisse, avec les craintes persistantes sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed et le repli des valeurs bancaires. Le Dow Jones a perdu 1.07% à 31909 points, le S&P500 1.45% à 3861 points et le Nasdaq100 1.38%.



Alors que les autorités américaines se portent au secours du système financier, assurant que les déposants pourraient récupérer leurs avoirs, le CAC40 devrait reprendre des couleurs ce matin et ouvrir en hausse de 0.2%.

En données horaires, la dynamique reste baissière sous les 7256 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 7274 puis 7300/7340 points.

