La bourse de Paris évolue de nouveau en baisse aujourd'hui (-0.67% à 7354 points), digérant la hausse de 25 points de base du taux directeur de la Fed.

Jérome Powell a ouvert la voie à une pause dans le cycle de resserrement monétaire, mais il reste préoccupée par la persistance de l'inflation et la robustesse du marché de l'emploi. Il a pour le moment écarté une éventuelle baisse de taux à court terme.



Ce matin, l'indice Final PMI services est ressorti à 56.2 en zone euro (56.6 précédemment) et l'indice des prix à la production recule de 1.6% (-0.5% le mois dernier). Les opérateurs attendent désormais la décision de la BCE à 14h15 qui sera suivie d'une conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45. Le consensus table également sur une hausse de 25 points de base.

Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la productivité et la balance commerciales seront dévoilées à 14h30.



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique baissière en données horaires sous les 7446 points voire sous les 7392 points en intraday, plus haut du jour. Le premier objectif baissier majeur reste pour le moment fixé à 7300 points. Sous ce niveau, on pourrait assister à une nouvelle accélération baissière en direction des 7258 points, voire 7201 points par extension, borne basse d'un gap laissé ouvert le 30 mars dernier.