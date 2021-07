Le CAC40 dopé part les résultats qualitatifs 23/07/2021 | 11:57 Patrick Rejaunier 23/07/2021 | 11:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6480 PTS

Objectif de cours : 6570 PTS

Le CAC40 garde son énergie et progresse à nouveau de 0.90% à mi-séance. Les bonnes publications trimestrielles couplées à la volonté de la BCE de conserver un biais accommodant motivent les acheteurs à augmenter leurs positions longues. Les cycliques en profitent à l’image d’Airbus et Renault qui progressent respectivement de 3% et 2.6%, ArcelorMittal complétant le podium avec 2.5%. Pour ce dernier jour de la semaine, les opérateurs suivront à 15h45 les Flash Pmi américains (manufacturing et services) attendu sur les bases respectives de 62 et 64.6. Graphiquement, en données horaires l’euphorie domine avec le récent dépassement des 6525 points qui ouvre la voie à la prochaine cible des 6570 points. Il faudrait un repli marqué sous 6460 points pour neutraliser la configuration à court terme.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.