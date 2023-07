Malgré des résultats contrastés, la bourse de Paris s'envole de 1.31% à 7410 points aujourd'hui, effaçant ses pertes de la veille, après la hausse de 25 points de base annoncée par la Fed hier soir.

La BCE rendra à son tour son verdict sur les taux à 14h15, avant la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45.

Concernant les statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le PIB US, les commandes de bien durables et les stocks des grossistes sont attendus à 14h30 puis les promesses de vente de logements à 16h.



Au niveau des valeurs, Saint Gobain bondit de 4.9%, Worldline gagne 4.4%, STM 4.3%, BNP Paribas 4.1% et Alstom 3.4% tandis que Téléperformance décroche de 11.4%. Airbus cède 2.7% et ArcelorMittal 0.55%.



Techniquement, les oscillations horizontales perdurent au sein du range 7250/7450 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.