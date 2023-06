Grâce à la bonne orientation de l’automobile, des banques et des valeurs du luxe, le CAC40 prend la tête des indices européens ce matin, affichant un gain actuel de 0.48% à 7321 points.



Renault bondit de 6%, Engie s’adjuge 3.5%, Stellantis 2.8%, BNP Paribas 1.7% et L’Oréal 1.6% tandis qu’Essilor cède 1.7%, Sanofi 1.1% et Eurofins 1%.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la dernière estimation du PIB pour le premier trimestre (consensus 1.4%) ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage. A 16h seront dévoilées les promesses de ventes de logements.



Techniquement, pas de changement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 7250 points et l’indice arrive à proximité de la cible des 7322 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d’anticiper une reprise de plus forte ampleur en direction des 7362 points voire 7400 points par extension.