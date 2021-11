Le CAC40 fait grise mine avant une kyrielle de statistiques 24/11/2021 | 11:10 Laurent Polsinelli 24/11/2021 | 11:10 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7000 PTS

Après un début de séance positif et un plus à 7089 points, le CAC40 a rapidement subi de nouveaux dégagements et s'inscrit désormais en baisse de 0.18% à 7032 points. Les préoccupations restent les mêmes, l'inflation et la trajectoire des banques centrales, les inquiétudes sanitaires ainsi que le repli des valeurs technologiques qui pèsent sur la tendance, comme à Wall Street la veille.



Du côté des valeurs, Vivendi grimpe de 1.4%, Axa gagne 1 et Total 0.8%, tandis que Dassault Systemes cède 2.1%, Cap Gemini 1.4% et Worldline 1.2%.

Sur le plan macroéconomie, l'IFO allemand était légèrement moins bon que prévu (96.5 contre 97.7 précédemment).

Au programme cet après-midi, les commandes de biens durables, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la balance commerciale, le PIB puis l'indice Core PCE, l'indice du Michigan, les dépenses et revenus des ménages, les ventes de logements neufs, les stocks pétroliers et les minutes de la Fed. Graphiquement, nous maintenons un biais baissier sous les 7112 points avec les 7000 points en ligne de mire. Cette zone devra de nouveau contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6955 points.

