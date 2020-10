Le CAC40 flanche encore Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4885 PTS

Objectif de cours : 4730 PTS

Après -1.9% hier sur fond d'inquiétudes concernant la crise sanitaire, l'indice CAC40 recule encore de 1.08% à 4764 points aujourd'hui, les opérateurs restant préoccupés par les mesures de restrictions mises en place et leur impact sur l'économie.

L'approche de l'élection présidentielle américaine, pour le moment sans plan de relance, incite également à limiter les initiatives.



Du côté des statistiques, les commandes de biens durables, anticipées en hausse de 0.5%, seront publiées à 13h30 puis l'indice Case Shiller 14h. Seront ensuite dévoilés l'indice manufacturier de Richmond et celui du Conference Board à 15h.

Les indices américains sont pour le moment attendus en hausse de l'ordre de 0.3%.



En données horaires, la tendance demeure clairement baissière sous les 4885 points. Les 4730 restent en ligne de mire, mais l'enfoncement de ce niveau ouvrirait la voie aux 4700/4670 points.

