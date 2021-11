Le CAC40 flirte avec ses records 11/11/2021 | 11:18 Laurent Polsinelli 11/11/2021 | 11:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7016 PTS/ 7079 PTS

Contrairement à la préouverture et malgré le repli de Wall Street hier en raison des chiffres sur l'inflation bien supérieurs aux attentes, le CAC40 a repris le chemin de la hausse aujourd'hui et flirte avec ses récents records.

Celui-ci progresse désormais de 0.31% à 7066 points et le S&P500 s'adjuge 0.4% en préouverture.



Sur le plan macroéconomie, outre la progression de 6.2% en rythme annuel des prix à la consommation aux Etats-Unis (un plus haut depuis 1990), le PIB britannique était sous les attentes ce matin (+1.3% contre 1.5% attendu). Aucune statistique ne sera au programme en deuxième partie de séance.



Graphiquement, la dynamique demeure positive en données horaires au-dessus des 7016 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 6955 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.