Le CAC40 garde le cap

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5020 PTS/ 5052 PTS

Dans le sillage des places asiatiques et de l'officialisation de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, la bourse de Paris débute la semaine en fanfare, avec un gain actuel de 1.57% à 5038 points. Exception faite de Sanofi qui s'effrite de 0.08%, toutes les composantes de l'indice progressent, avec en tête, Société Générale (+4%), ArcelorMittal et Airbus (+3.9%).



Du côté des statistiques, aucun chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance. Le début de semaine s'annonce calme et il faudra attendre jeudi pour les premières statistiques américaines d'importance. Le Zew allemand sera dévoilé demain.



D'un point de vue technique, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 4915 points voire au-dessus des 4960 points, cours de clôture de vendredi. L'indice a ouvert en gap haussier ce matin et rallié dans les premiers échanges le seuil des 5050 points. On suivra désormais de près la sortie des 5020/5052 points pour agir.

