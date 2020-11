Le CAC40 garde le cap 10/11/2020 | 11:40 Laurent Polsinelli 10/11/2020 | 11:40 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 10/11/2020 | 11:40

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5320 PTS/ 5415 PTS

Malgré son envolée de 7.6% hier et la retombée de Wall-Street en fin de séance dans le sillage des technologiques, le CAC40 garde le cap, avec une progression actuelle de 0.86% à 5382 points.

La tendance reste soutenue par les espoirs d'un vaccin contre le coronavirus, après les annonces de Pfizer hier, au sujet de son vaccin en phase 3, efficace à 90%.



Du côté des statistiques, l'indice Zew est ressorti à 39 en Allemagne (contre 45 attendu et 56.1 le mois dernier). Aucun chiffre ne sera dévoilé outre-Atlantique.

Les indices américains sont attendus en ordre dispersé, +0.5% pour le Dow Jones, -0.2% pour le S&P500 et -1.2% pour le Nasdaq100.



En données horaires, pas de changement, la dynamique est haussière au-dessus des 5320 points. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5250 points puis 5200 points.



10/11/2020 | 11:40 Laurent Polsinelli 10/11/2020 | 11:40 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.