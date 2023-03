Le CAC40 garde le cap 30/03/2023 | 11:09 Laurent Polsinelli 30/03/2023 | 11:09 Envoyer par e-mail :

En attendant les données sur l’inflation en zone euro et aux Etats-Unis demain, les places européennes poursuivent sur leur élan de ces derniers jours, à l’image du CAC40 qui est en passe d’aligner sa quatrième séance consécutive de hausse.

L’indice parisien a allègrement refranchi les 7200 points ce matin et affiche un gain actuel de 1.1% à 7365 points.

Le S&P500 gagne quant à lui 0.4% en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, l’indice CPI progresse de 3.3% en Espagne (+6% le mois dernier). La dernière estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre sera dévoilée à 14h30 (consensus 2.7%) ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 196K. En données horaires, la dynamique reste positive au-dessus des 7140 points, voire au-dessus des 7222 points en intraday, plus bas du jour. Le CAC40 arrive à proximité de la borne haute d’un gap laissé ouvert le 10 mars, niveau qui pourrait inciter à quelques prises de bénéfices. Si tel n'était pas le cas, les 7300 points seraient rapidement atteints, dernier rempart avant les records historiques.

