A la veille des données sur l'inflation américaine, le CAC40 poursuit sur sa lancée de la veille et prend très nettement la tête des indices européens, à la faveur de la bonne orientation des technos et des valeurs du luxe.

L'indice parisien progresse actuellement de 0.5% à 7179 points et le S&P500 est stable en préouverture.



Au niveau des valeurs, Saint Gobain gagne 2.4%, Hermès 1.7%, Unibail et Thalès 1.6% et LVMH 1.4% tandis que Michelin perd 1.7%, Carrefour 0.8% et Safran 0.7%.



Du côté des statistiques, l'indice Zex recule à -12.2 en Allemagne (-10 le mois dernier). Aucune statistique majeure n'est attendue en deuxième partie de séance.



Techniquement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 7137 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures.

Les initiatives pourraient toutefois restées limitées avant l'indice CPI US demain.