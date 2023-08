En attendant les résultats de Nvidia ce soir après la clôture américaine, ainsi que le symposium de Jackson Hole, l’Europe reste bien orientée aujourd’hui malgré des indices PMI décevants.

Les indices PMI manufacturiers sont ressortis à respectivement 46.4 en France, 39.1 en Allemagne et 43.7 en zone euro (45.1/38.8/42.7 le mois dernier). Les indices PMI services ont davantage déçu (46.7 points la France, 47.3 pour l’Allemagne et 48.3 en zone euro°



Ces mêmes indices seront publiés aux Etats-Unis à 15h45, puis les ventes de logements neufs à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.39% à 7268 points et le S&P500 gagne 0.5% en préouverture.



En données horaires, pas de changement majeur. On continuera de surveiller la sortie des 7227/7295 points pour agir.