Profitant de la hausse de Wall Street hier et de l'envolée de Kering (+6.1%), la bourse de Paris poursuit son mouvement de rattrapage aujourd'hui, en attendant les résultats de Goldman Sachs puis ceux de Netflix, IBM et Tesla après la clôture américaine.

L'indice CAC40 progresse actuellement de 0.61% à 7363 points et le S&P500 grappille 0.05% en préouverture.



Du côté des statistiques, l'indice CPI progresse de 7.9% au Royaume Uni (8.7% précédemment) tandis que celui de la zone euro est conforme aux attentes à 5.5% (5.5% hors alimentation et énergie contre 5.4% le mois dernier).

Outre-Atlantique, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30 avant les stocks pétroliers à 16h30.



En données horaires, le biais reste haussier au-dessus des 7326 points. On suivra de près la sortie des 7326/7382 points pour agir.