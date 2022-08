Le CAC40 garde le cap grâce à Wall Street 16/08/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 16/08/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

A l’issue d’une séance sans grand relief et en l’absence de nombreux opérateurs pour le 15 août, le CAC40 a clôturé en légère hausse de 0.25% à 6569 points, partagé entre les espoirs d'une action moins radicale de la Fed et les craintes de récession suite aux mauvaises statistiques chinoises.

La production industrielle en Chine a progressé de seulement 3.8% (3.9% précédemment) et les ventes au détail de 2.7% (3.1% le mois dernier).



Côté valeurs, Eurofins a gagné 2.27%, Safran 2.04%, Danone 1.86% tandis que les pétrolières et les valeurs financières ont pesé sur la tendance. Total a perdu 2.35%, Veolia 2.03%, ArcellorMittal 1.31% et BNP Paribas 0.69%. Outre-Atlantique, le net rebond du dollar et la dégradation des perspectives de croissance chinoise n'ont pas pour autant freiné l'engouement acheteur, le fort repli de l'activité manufacturière (-31.3 contre 11.1) ayant ravivé les anticipations d'un tour de vis moins important par la Réserve Fédérale le mois prochain. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.45% à 33912 points, le S&P500 s'est adjugé 0.4% à 4297 points et le Nasdaq100 0.75%. Le CAC40 devrait ainsi de nouveau ouvrir en hausse de 0.35% ce matin.

Graphiquement, l’indice consolide horizontalement à proximité de ses récents plus hauts. Seul l’enfoncement des 6530 points militerait pour l’amorce d’une consolidation plus marquée en direction des 6500 points dans un premier temps voire 6450 points par extension.

