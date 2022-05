Le CAC40 marque une pause 18/05/2022 | 11:54 Laurent Polsinelli 18/05/2022 | 11:54 Envoyer par e-mail :

Malgré une inflation légèrement sous les attentes en zone euro (indice CPI en hausse de 7.4% contre 7.5% précédemment), la bourse de Paris peine à trouver une réelle orientation aujourd'hui, alourdie notamment par les technos et le luxe.

Le CAC40 recule actuellement de 0.09% à 6424 points et le S&P500 cède 0.3% en préouverture.



Du côté des valeurs, Engie gagne encore 2.5%, Unibail 2% et Veolia 1.4%, tandis que L'Oréal perd 1.4%, Essilor 1.1%, Cap Gemini 1% et Kering 0.9%.



Au niveau de la macroéconomie, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30 avant les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 6370/6450 points pour agir.

