Le CAC40 marque une pause 08/12/2022 | 11:07 Laurent Polsinelli 08/12/2022 | 11:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6616 PTS/ 6730 PTS

En attendant l’intervention de Christine Lagarde à 13h, les inscriptions hebdomadaires aux Etats-Unis à 14h30, mais surtout l’inflation américaine demain (indice PPI), le CAC40 marque une pause aujourd’hui.

Après quatre séances consécutives de baisse, l’indice parisien grappille 0.21% à 6674 points et le S&P500 0.15% en préouverture.



Sur le front des sociétés, ArcelorMittal s’adjuge 1.8%, Airbus 1.7%, Total 1.5%, Thalès 1.2% et LVMH 1% tandis qu’Eurofins perd 2%, Orange 1.2% et Sanofi 1.1%.



D'un point de vue graphique, le mouvement de consolidation se poursuit. Nous maintenons pour le moment un biais baissier sur l'indice avec les 6616 points en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 1.61% 110.14 -3.52% ARCELORMITTAL 2.18% 25.8 -10.29% CAC 40 -0.20% 6647.31 -6.88% EUROFINS SCIENTIFIC SE -0.37% 65.18 -39.87% LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.87% 719 -1.95% SANOFI -1.77% 89 2.28% Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.