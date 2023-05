Après avoir frôlé les 7600 points mi avril, le CAC40 a amorcé un mouvement de consolidation ces dernières semaines, avec le regain d'inquiétudes sur le secteur bancaire aux Etats-Unis et les relèvements de taux de 25 points de base de la Fed et de la BCE.

Les trajectoires diffèrent avec une Fed prête à lever le pied, bien que ne prévoyant pas de baisse de taux à court terme, tandis que la BCE reste disposée à poursuivre son cycle de resserrement monétaire pour lutter contre une inflation encore trop élevée.

Ces propos ont globalement déçu, engendrant quelques prises de bénéfices, d'autant plus avec des indicateurs d'activité décevants et des publications de sociétés en demi teinte.



Sur un mois glissant, certaines des composantes du CAC40 se démarquent très nettement. Schneider Electric progresse de 11.1%, Essilor de 9.2%. Legrand engrange 8.9%, Vivendi 8.5% et Bouygues 7.9%. D'autres en revanche trébuchent, Téléperformance perd 25.1%, STM 15.9%, Renault 11% et Unibail 8.7%.



D'un point de vue graphique, le CAC40 est en phase de consolidation mais ne montre pour le moment pas de réel signe de faiblesse. Seul l'enfoncement de la zone des 7345 points militerait pour des dégagements plus marqués qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 7140 points, première zone de soutien importante correspondant à la moyenne mobile à 100 jours/