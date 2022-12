Le CAC40 marque une pause avant les banques centrales 09/12/2022 | 08:34 Laurent Polsinelli 09/12/2022 | 08:34 Envoyer par e-mail :

Après 9 semaines consécutives de hausse, suite à un léger ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis et sur fond d'espoirs d'un ralentissement du rythme de remontée des taux, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation en cette fin d'année, rattrapé par les craintes de récession des deux côtés de l'Atlantique.

Les dernières statistiques américaines meilleures que prévu (rapport sur l'emploi, ISM services..) ont semé le doute sur la future trajectoire de la Réserve Fédérale, tiraillée entre une inflation demeurant à des niveaux élevés et la robustesse de l'économie américaine.

Les décisions des banques centrales le 14 et 15 décembre devraient ainsi être déterminantes.



Sur le front des valeurs, sur les cinq derniers jours, peu de titres surnagent. Sanofi gagne 3.8%, Thalès 1.3% et ArcelorMittal 0.5% tandis que Kering cède 6.6%, Dassault Systèmes 6.1%, Cap Gemini et Eurofins 5.2%.



D'un point de vue graphique, la dynamique demeure positive en données journalières au-dessus de la zone des 6600 points. Toutefois un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée qui pourrait ramener l'indice vers les 6400 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours. A court terme, le sens de sortie des 6600/6792 points devrait donc être décisif.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARCELORMITTAL 0.60% 25.955 -8.33% CAC 40 0.46% 6677.64 -7.07% DASSAULT SYSTÈMES SE 0.88% 34.785 -34.09% EUROFINS SCIENTIFIC SE 1.53% 66.18 -40.09% KERING 0.17% 523.5 -26.07% SANOFI -0.30% 88.73 0.47%

