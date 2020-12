Le CAC40 marque une pause avant les fêtes 14/12/2020 | 08:58 Laurent Polsinelli 14/12/2020 | 08:58 Envoyer par e-mail :

Après avoir brièvement débordé les 5600 points début décembre, rassuré par la perspective imminente d'un début de campagne de vaccination, le CAC40 marque une pause et amorce un mouvement de consolidation. La prudence persiste compte tenu des incertitudes persistantes au sujet du Brexit et ce dans l'attente d'avancées sur le plan de relance américain et des décisions des banques centrales.

La BCE a ouvert le bal en annonçant l'extension de son programme d'achats de titres PEPP de 500 milliards d'euros, portant ainsi l'enveloppe globale à 1850 milliards. Sa durée est également allongée de 9 mois, à mars 2022. Les autres banques centrales sont attendues au tournant cette semaine, et notamment la Fed mercredi, alors que la seconde vague devrait avoir un impact marqué sur l'économie.



Sur le front des valeurs, les technologiques, les financières et la santé ont subi des prises de bénéfices la semaine dernière, à l'image de STM (-14.5%), Société Générale (-8.8%), Crédit Agricole (-6.8%) ou Sanofi (-6.1%). Worldline (+4.3%), Alstom (+2.9%), Vivendi (+2.7%), Carrefour (+2%) se sont en revanche démarqués.



Graphiquement, le CAC40 est en phase de consolidation horizontale. On attendra désormais la sortie des 5445/5610 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut de cette zone ouvrirait la voie aux 5680/5800 points. A contrario, sous les 5445 points, il faudrait s'attendre à de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 5360 points.

