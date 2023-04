Le CAC40 pourrait marquer une pause 24/04/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 24/04/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Saluant quelques publications d'entreprises et des indices Flash PMI globalement meilleurs que prévu des deux côtés de l'Atlantique, le CAC40 a terminé à son zénith vendredi dernier pour la compensation, en hausse de 0.51% à 7577 points.

Les indices Flash PMI manufacturier et services sont ressortis à respectivement 45.5 et 56.6 en zone euro (47.3 et 55 le mois dernier). Ils remontent à 50.4 et 53.7 aux Etats-Unis (contre 49.2 et 52.6 précédemment).



Au niveau des valeurs, Essilor s'est adjugé 6.27%, L'Oréal 3.04%, Eurofins 1.63% et Pernod Ricard 1.47% tandis qu'ArcelorMittal a perdu 3.83%, Airbus 1.52% et Renault 1.14%.



En attendant les résultats des Gafams, les indices américains ont également terminé en timide hausse, profitant notamment du bond de 3% d'Amazon. Le Dow Jones a gagné 0.07% à 33808 points, le S&P500 s'est adjugé 0.09% à 4133 points et le Nasdaq100 0.11%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre son souffle à l'ouverture, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.2%.

Sur le plan macroéconomique, seul l'indice IFO sera publié en Allemagne à 10h.

En données horaires, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 7495 points voire au-dessus des 7530 points en intraday, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. La préservation de ces niveaux pourrait permettre à l'indice de rallier les 7600 points.

