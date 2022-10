Le CAC40 pourrait marquer une pause avant la BCE 26/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 26/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6130 PTS/ 6250 PTS

Les bonnes publications de sociétés, la détente du marché obligataire et les mauvaises statistiques américaines ont permis au CAC40 d'accélérer à la hausse hier, à partir de 15h, pour finalement clôturer sur un gain de 1.94% à 6250 points.

Après des indices PMI très décevants la veille, la dégradation de l'indice Case Shiller (13.1%) et celui-ci du Conference Board (102.5 contre 107.8 le mois dernier), ont ravivé l'appétit pour le risque des opérateurs, à la faveur des espoirs d'un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt. Au niveau des valeurs, Air Liquide s'est envolée de 6.67%, Dassault Systèmes a gagné 4.85%, Hermès 4.84%, Unibail 4.68%, Vivendi 4.6%, Eurofins 4.23%, Kering et LVMH respectivement 3.51% et 3.48%. Quelques titres ont néanmoins cédé du terrain, à l'image de Worldline (-2.88%), ArcelorMittal (-1.57%) et Orange (-0.92%).



Les indices américains ont également poursuivi leur ascension, le Dow Jones s'est adjugé 1.07% à 31836 points, le S&P500 a gagné 1.63% à 3859 points et le Nasdaq100 2.1%. Après la clôture, les publications d'Alphabet et Microsoft ont néanmoins déçu.



Aujourd'hui, le CAC40 pourrait ainsi marquer une pause, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.15%.

En données horaires, la tendance est positive au-dessus des 6130 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La réaction de l'indice dans la zone des 6250 points pourrait être déterminante. Son franchissement ouvrirait la voie aux 6300/6360 points. Dans le cas contraire, on pourra s'attendre à quelques prises de bénéfices avec les 6200 points comme premier objectif.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.