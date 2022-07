Le CAC40 poursuit son ascension à la mi-séance 29/07/2022 | 11:53 Jordan Dufee 29/07/2022 | 11:53 Envoyer par e-mail :

La Bourse de Paris progresse de 1,45% à la mi-séance, à 6430 points. Les résultats d'entreprises entretiennent l'optimisme des investisseurs, même s'il règne une certaine confusion sur le front macroéconomique. L'annonce, hier, d'un repli de 0,9% du PIB américain au deuxième trimestre a rendu perplexe bon nombre d'intervenants, puisque cette contraction renforce le scénario d'une récession mais ouvre également la voie à un potentiel assouplissement de la part de la Fed. Une mauvaise nouvelle qui en serait finalement une bonne, tel est le débat du moment. Aux Etats-Unis, l'inflation PCE et les revenus & dépenses des ménages seront dévoilés à 14h30 avant l'indice PMI de Chicago (15h15) et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00). Du côté des entreprises, Hermès (+6.65%) et Capgemini (+5,90%) enregistrent les meilleures performances du CAC40 grâce à de solides résultats semestriels. Techniquement, en données horaires, les acheteurs ont atteint des objectifs majeurs au-delà des 6400 points. La tendance reste haussière tant que les cours se maintiendront au-dessus des 6342 points. La prochaine résistance se situe à proximité de 6500 points.

