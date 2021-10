Le CAC40 poursuit son ascension avec les banques 15/10/2021 | 11:25 Laurent Polsinelli 15/10/2021 | 11:25 Envoyer par e-mail :

Profitant de la forte progression de Wall Street hier, de la signature par Biden du projet de loi relatif au relèvement du plafond de la dette et de quelques bons résultats d'entreprises, la bourse de Paris a ouvert en gap haussier ce matin. Après un plus haut à 6727 points, le CAC40 s'adjuge actuellement 0.37% à 6710 points.



Du côté des valeurs, Renault grimpe de 3.1%, Société Générale s'adjuge 2% et BNP Paribas 1.8%, tandis qu'Eurofins perd 1.8% et Danone 1.2%.

La volatilité pourrait s'intensifier en deuxième partie de séance, avec la compensation.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail, les prix à l'importation et l'indice Empire State manufacturier seront publiés à 14h30 puis l'indice du Michigan et les stocks des entreprises à 16h.

Goldmans Sach publiera également ses résultats à 14h30.



En données horaires, la dynamique est positive au-dessus des 6600 points. A très court terme, un retour sous les 6690 points militerait néanmoins pour quelques prises de bénéfices en diection des 6650/6618 points.





