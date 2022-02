Le CAC40 poursuit son rebond dans le sillage de Wall Street 01/02/2022 | 11:49 Laurent Polsinelli 01/02/2022 | 11:49 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7000 PTS

Surfant sur la forte poussée de Wall Street hier et sur un taux de chômage meilleur que prévu en zone euro (7% contre 7.1% précédemment), la bourse de Paris a débuté la séance sur les chapeaux de roue, enregistrant à l'heure actuelle un gain de 0.97% à 7067 points.

L'indice PMI manufacturier était en revanche légèrement sous les attentes en zone euro (58.7 contre 59 précédemment).



L'indice PMI manufacturier américain sera publié à 15h45, avant l'ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h.



Sur le front des valeurs, ArcelorMittal gane 3.3%, Pernod Ricard 2.9% et Essilor 2.8%, tandis que Sanofi cède encore 1.8%, Orange 1.7% et Renault 1.1%.



L'indice S&P500 recule quant à lui de 0.2% en préouverture. Graphiquement, le CAC40 reste en phase de reprise technique, avec comme principal objectif les 7118 points. Sous ce niveau, on pourra néanmoins conserver un biais baissier dans une logique de prudence, avant les nombreux rendez-vous macro et micro d'ici la fin de semaine.







