Le CAC40 préserve les 6000 points 05/09/2022 | 11:13 Laurent Polsinelli 05/09/2022 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6009 PTS/ 6190 PTS

Après le rebond de vendredi, les places européennes évoluent en nette baisse en ce début de semaine, suite à l’annonce par Gazprom de l’arrêt complet du gazoduc Nord Stream, qui devait reprendre du service samedi après une maintenance.

La tendance est également alourdie par le repli de l’indice PMI services en zone euro, les ventes au détail étant quant à elles dans le consensus à +0.3% (-1.2% le mois dernier). Du côté des valeurs, seules Thalès et Total gagnent du terrain, avec des performances respectives de 2.4% et 1.4%. A l’opposé, Alstom perd 4.9%, Renault 4.3%, Saint Gobain 4.2% et Stellantis 4%.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.96% à 6046 points.



Aucune statistique n’est au programme d’autant que New York n’ouvrira pas aujourd’hui pour le Labor Day.



En données horaires, l’indécision perdure au sein de la zone des 6009/6190 points. Il faudra attendre la sortie de ce range pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TOTALENERGIES SE 52.86 2.52% THALES 123.05 2.37% CRÉDIT AGRICOLE S.A. 8.97 -3.55% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 39.255 -4.21% STELLANTIS N.V. 12.885 -4.37% ALSTOM 19.78 -5.18% RENAULT 27.8 -5.35% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.