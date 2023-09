Après un début de séance baissier dans le sillage de Wall Street, le CAC40 a rapidement repris de la hauteur, suite à quelques achats à bon compte. Les valeurs automobiles, l’aéronautique et le luxe tirent l’indice parisien vers le haut, celui s’adjugeant désormais 0.58% à 7235 points.

Le S&P500 cède quant à lui 0.2% en préouverture.



Au niveau de la macroéconomie, le PIB progresse de seulement 0.1% en zone euro (0.3% précédemment). Les inscriptions hebdomadaires au chômage et la productivité seront dévoilées à 14h30 aux Etats-Unis puis les stocks pétroliers à 17h.



Safran gagne 2.2%, Renault .1%, Airbus 2%, Orange 1.4% et Hermès 1.2% alors que STM cède 2.2%, Worldline 2.1% et Téléperformance 1.5%.

Graphiquement, le CAC40 tente de rebondir et revient à quelques points de la zone des 7250 points, correspondant à la borne haute du gap laissé ouvert hier. Au-dessus de ce niveau, on pourrait viser les 7288 points, zone de convergence avec les moyennes mobiles à 50 et 100 heures.