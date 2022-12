Le CAC40 progresse en attendant le PIB US et Powell

En attendant le PIB américain, le Livre Beige de la Fed et surtout l'intervention de Jerome Powell à 19h30, les places européennes sont bien orientées aujourd'hui, sur fond d'espoir d'un allégement des mesures sanitaires en Chine.



Du côté des statistiques, bonne nouvelle! L'inflation en zone euro chute de +10.6% à +10% (indice Flash CPI). Le PIB US sera publié à 14h30 avec les stocks des entreprises, puis l'indice PMI de Chiicago à 15h45, les promesses de ventes de logements à 16h, les stocks pétroliers à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.57% à 6706 points et le S&P500 gagne 0.2% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Renault s'adjuge 4.6%, Alstom 1.9%, Hermès 1.8%, LVMH 1.7% avec Kering. Du côté des baisses, Sanofi cède 2.3%, Pernod Ricard 0.5%.



En données horaires, le range demeure d'actualité. On attendra la sortie des 6616/6730 points pour agir.