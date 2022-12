Le CAC40 prolonge son mouvement baissier après Wall Street 29/12/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 29/12/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6476 PTS

Malgré l'annonce de la poursuite de la réouverture de la Chine, avec la fin des exigences de quarantaine pour les voyageurs entrants le 8 janvier, les places financières ont de nouveau vacillé hier. Les opérateurs s'interrogent sur les répercussions économiques alors que le nombre de cas de Covid s'envole dans l'Empire du Milieu, plusieurs pays dont les États-Unis ont rendu les tests COVID obligatoires pour les voyageurs en provenance de Chine. Les craintes de récession et de rupture des chaines d'approvisionnement continuent ainsi de peser sur la tendance, à l'image du CAC40 qui a terminé en baisse de 0.61% à 6510 points hier.



Coté valeurs, peu de titres surnagent. Eurofins a gagné 0.82%, Unibail 0.63% et Téléperformance 0.09%. En revanche, Engie a perdu 1.5%, Alstom 1.43%, Worldline 1.38% et ArcelorMittal 1.37%.



Outre-Atlantique, les promesses de ventes de logements ont déçu, ressortant en baisse de 4%, après -4.7% le mois dernier. Les indices américains ont eux aussi creusé leurs pertes en fin de séance, inquiets au sujet de la situation chinoise et de la hausse des rendements obligataires. Le Dow Jones a clôturé en repli de 1.1% à 32875 points, le S&P500 a cédé 1.2% à 3783 points et le Nasdaq100 1.32%.



La bourse de Paris devrait ainsi subir de nouveaux dégagements à l'ouverture, les contrats Futures s'inscrivant en baisse de 0.3%.

En données horaires, l'indice parisien pourrait tester aujourd'hui la zone des 6476 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'un retour rapide vers les plus bas de la semaine dernière, dans la zone des 6380 points.

