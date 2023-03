Le CAC40 rebondit avec le luxe et la Chine 01/03/2023 | 11:13 Laurent Polsinelli 01/03/2023 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7243 PTS/ 7324 PTS

Portée par Stellantis (+3.3%) et le rebond des valeurs du luxe, la bourse de Paris s'adjuge actuellement 0.41% à 7297 points aujourd'hui, soutenue également par des indicateurs d'activité nettement meilleurs que prévu en Chine.



D'autres titres soutiennent la tendance, ArcelorMittal gagne 2.6%, LVMH 2.1%, Kering 2%, Saint Gobain 1.8% et Hermès 1.5% tandis qu'Eurofins décroche de 10.5%. BNP Paribas cède 3.1%, Unibail 2.2% et Société Générale 1.3%. Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI manufacturier était conforme aux attentes en zone euro à 48.5. L'indice PMI manufacturier sera publié aux Etats-Unis à 15h45 puis l'ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h, avant les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, l'indécision perdure. On attendra la sortie des 7243/7324 points pour agir.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.