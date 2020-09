Le CAC40 rebondit dans le sillage de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4930 PTS/ 5065 PTS

Profitant de la remontée de Wall-Street vendredi en fin de journée et d’une balance commerciale meilleure que prévu en Chine (417B contre 385B attendu), la bourse de Paris récupère ce matin ses pertes de la fin de semaine, cette dernière s’adjugeant 0.99% à 5014 points.

Ce sont les valeurs cycliques qui tirent le marché vers le haut, avec en tête Wordline (+2.9%) et Renault (+2.8%) qui profite d'un relèvement de recommandation. Wall-Street restera fermée aujourd’hui pour le « Labor Day ». Aucune statistique ne sera donc dévoilée en deuxième partie de séance. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance du PIB en zone euro (consensus -12.1%) et du crédit à la consommation aux Etats-Unis.

Les opérateurs devraient néanmoins focaliser leur attention sur la réunion de politique monétaire de la BCE jeudi. En données horaires, le CAC40 poursuit ses oscillations horizontales au sein du range 4930/5065 points. On attendra la sortie de cette zone d’indécision pour agir dans un sens comme dans l’autre.

