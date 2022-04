Le CAC40 rebondit dans le sillage de Wall Street 08/04/2022 | 11:39 Laurent Polsinelli 08/04/2022 | 11:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6440 PTS/ 6580 PTS

Profitant du rebond de Wall Street hier, le CAC40 a débuté la séance sur les chapeaux de roue, frôlant les 2% de gain en début de journée. La progression tend néanmoins à se réduire et le marché parisien s'inscrit désormais en hausse de 1.25% à 6542 points.

Il demeure en repli de plus de 2% sur la semaine, avec les tensions géopolitiques, les sanctions contre la Russie et la perspective d'une accélération de la normalisation des politiques monétaires des banques centrales.



Du côté des statistiques, seuls les stocks des grossistes seront publiés à 16h aux Etats-Unis. L'indice S&P500 progresse quant à lui de 0.2% en préouverture.



D'un point de vue technique, le CAC40 amorce une reprise technique sur la zone des 6440 points. Ce dernier devra désormais déborder les 6580 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6650 points.

Les initiatives pourraient rester limitées en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats la semaine prochaine.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.