Le CAC40 rebondit fortement

Opinion : Positive au dessus de 4835 PTS

Objectif de cours : 4890 PTS

En dépit des craintes persistantes au sujet de la pandémie, les places européennes rebondissent fortement aujourd'hui, à la faveur de la hausse de Wall-Street hier. Le CAC40 s'adjuge actuellement 1.96% à 4866 points et le S&P500 est attendu en hausse de 0.5% cet après-midi.

L'automobile et les technologiques tirent l'indice vers le haut, à l'image de Peugeot (+4.5%), Renault (+4.1%) ou STM (+2.8%). Airbus reprend également des couleurs (+3.5%), signant la troisième meilleure performance de l'indice.



Du côté des statistiques, l'activité manufacturière a poursuivi son expansion en zone euro (53.7 contre 51.5 attendu). En revanche, l'activité des services cale et repasse sous la barre des 50 (47.6). Ces mêmes indices seront publiés aux Etats-Unis à 15h45, avant une nouvelle intervention de Jerome Powell à 16h. Les stock pétroliers seront publiés à 16h30( consensus -2.5M).



En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique après une incursion sous les 4780 points hier. En intraday, un biais haussier reste privilégié au-dessus des 4835 points avec les 4890 points comme principal objectif.

