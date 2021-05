Le CAC40 rebondit fortement avant les statistiques américaines 05/05/2021 | 11:38 Laurent Polsinelli 05/05/2021 | 11:38 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a débuté la séance sur les chapeaux de roue, saluant un indice PMI services légèrement meilleur que prévu en zone euro (50.5 contre 50.3 attendu). La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a par ailleurs tempéré ses propos de la veille, indiquant qu'elle ne prédisait pas, ni ne recommandait de hausse des taux.

Le CAC40 s'inscrit désormais en hausse de 1.05%¨à 6317 points et les contrats Futures américains progressent de 0.4% en moyenne.



Du côté des statistiques, l'indice PPI était conforme aux attentes en zone euro (+1.1%).

Aux Etats-Unis, sera dévoilée l'enquête ADP à 14h15 (consensus 872K). Les opérateurs prendront ensuite connaissance de l'indice Final PMI services à 15h45, de l'ISM services à 16h et des stocks pétroliers à 16h30.



Techniquement, la tendance se neutralise. La réaction de l'indice dans la zone des 6320 points devrait être déterminante. Le débordement de ce niveau militerait pour un retour vers les récents records. En cas d'échec, on pourra s'attendre à une probable rechute en direction des 6275 points dans un premier temps voire 6229 points.

