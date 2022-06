Le CAC40 rebondit, l'indice PPI rassure 02/06/2022 | 11:15 Laurent Polsinelli 02/06/2022 | 11:15 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6410 PTS

En attendant la réunion de l’OPEP+ et les premières données sur l’emploi américain, le CAC40 repart de l’avant ce matin, dans le sillage des nouvelles mesures de relance chinoise qui profitent aux valeurs du luxe.

L’indice parisien s’adjuge actuellement 0.95% à 6480 points tandis que le S&P500 progresse de 0.45% en préouverture.



Du côté des statistiques, l’indice PPI est ressorti en hausse de 1.2% en zone euro en mai (consensus 2.3% et 5.3% le mois dernier).

A 14h15, l’enquête ADP devrait faire état de 295K créations d’emplois dans le secteur privé et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 210K à 14h30. La productivité sera également publiée à la même heure, avant les commandes industrielles à 16h et les stocks pétroliers à 16h30. Sur le front des valeurs, Saint Gobain gagne 3.4%, L'Oréal 2.9% et Pernod Ricard 2.7%. Total perd en revanche 1.2%.



Techniquement, on attendra la sortie des 6410/64510 points pour agir. Un biais baissier restera pour le moment privilégié sous la borne haute.





