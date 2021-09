Le CAC40 récupère ses pertes de la veille 16/09/2021 | 11:22 Laurent Polsinelli 16/09/2021 | 11:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6580 PTS

Objectif de cours : 6660 PTS

Portées par le rebond de New-York, les places européennes repartent à la hausse aujourd’hui, à la veille des quatre sorcières. Pour le CAC40, c’est le secteur de l’aéronautique qui se distingue, avec notamment la progression de 3% de Safran ou celle d’Airbus (+2.9%). Unibail et Alstom gagnent aussi respectivement 2.8% et 2.5%.

Le luxe est, en revanche, encore à la traine, avec Kering (-0.8%). Sur le plan macroéconomique, la balance commerciale est ressortie à 13.4B en zone euro (consensus 16.8B). Christine Lagarde s’exprimera à 14h. Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des ventes au détail, des inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que de l’indice PhillyFed, avant les stocks des entreprises à 16h. A la mi-séance, le marché parisien progresse de 1% à 6649 points tandis que le S&P500 est à l'équilibre en préouverture.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique. Le débordement des 6660 points devrait ouvrir la voie aux 6700/6720 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.