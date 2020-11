Le CAC40 récupère ses pertes de la veille pour les 3 sorcières 20/11/2020 | 11:35 Laurent Polsinelli 20/11/2020 | 11:35 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5445 PTS/ 5520 PTS

Pour cette séance de compensation et en l’absence de statistique majeure des deux côtés de l’Atlantique, le CAC40 récupère ses pertes de la veille favorisé par la reprise des négociations sur le plan de relance américain.

L’indice parisien progresse de 0.65% à 5510 points tandis que Wall-Street est attendue autour de l’équilibre.



La deuxième partie de séance pourrait rester volatile, avec l’expiration des contrats futures, options sur indices et actions.



Du côté des valeurs, Thalès prend la tête du palmarès, avec une avancée de 2.7%, suivie par ArcelorMittal (+2.5%), Veolia (+1.8%) et Total (+1.6%). C’est Alstom (-1%) qui ferme la marche, puis Pernod Ricard (-0.7%) et Renault (-0.6%). Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 5445/5520 points pour mettre à profit une nouvelle impulsion haussière en direction des 5600 points ou au contraire, l'amorce d'une consolidation avec les 5400/5340 points en ligne de mire.

