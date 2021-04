Le CAC40 récupère une partie de ses pertes de la veille 21/04/2021 | 11:33 Laurent Polsinelli 21/04/2021 | 11:33 Envoyer par e-mail :

Après avoir perdu plus de 2% hier suite à quelques mauvais résultats d'entreprises et la poursuite de l'expansion de la pandémie en Asie, l'indice CAC40 reprend quelques couleurs aujourd'hui, ce dernier affichant désormais un gain de 0.43% à 6191 points.

Les opérateurs saluent en outre les résultats de Carrefour (+4.07%) et ceux de Kering (+1.77%). Sur le plan macroéconomique, seuls les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30, le consensus table sur -3.7M.



Techniquement, comme évoqué ce matin, on maintiendra un biais baissier en données horaires sous les 6210 points. On suivra désormais de près la sortie des 6150/6210 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

